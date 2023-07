Violento tamponamento sulla Statale 709, quattro auto coinvolte: due feriti

Violento scontro questa sera, domenica 16 luglio, intorno alle 21.30 lungo la Strada Statale 709, precisamente al chilometro 6 in territorio di Termoli. Alle porte della città adriatica, per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrati quattro veicoli. Un maxi tamponamento il cui bilancio, ancora provvisorio, parla di due feriti, soccorsi dai sanitari, che non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Sul posto i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e personale Anas per regolare la circolazione.

Seguono aggiornamenti