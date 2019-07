Violento tamponamento sulla Bifernina, feriti in ospedale

Un violento tamponamento tra due vetture si è verificato intorno alla mezzanotte sulla SS 647 Fondovalle del Biferno al km 53.900 in territorio del comune di Guardialfiera. Una Fiat Punto ed una Hyundai i20 sono entrate in collisione per cause al vaglio della Polstrada, prontamente intervenuta insieme ai sanitari del 118 e a uomini dell’Anas. I primi soccorsi ai malcapitati, tuttavia, sono stati prestati da un vigile del fuoco del comando di Campobasso e un militare del capuoluogo di stanza a Foggia, che transitavano casualmente lungo la strada. Hanno estratto le persone dalle auto in evidente stato di shock, poi trasportati all’ospedale Cardarelli per accertamenti.