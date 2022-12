Violento tamponamento lungo la Statale 87, coinvolte due auto

Incidente stradale poco dopo le 15 lungo la strada Statale 87, precisamente al chilometro 124+900 in territorio di Vinchiaturo. Si è trattato di un tamponamento, abbastanza violento, che ha visto coinvolte due auto, un’Alfa e un’Audi. Per fortuna nessuna conseguenza seria per gli occupanti dei veicoli che se la sono cavata con ferite superficiali, ma tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente i Carabinieri per i rilievi del caso e personale Anas che ha provveduto a regolare la circolazione. Lievi disagi alla circolazione visto che è stato istituito il senso unico alternato il tempo necessario a rimuovere i veicoli incidentati e a pulire la carreggiata.