Violento tamponamento in tangenziale, miracolati i conducenti

L’incidente è avvenuto lungo la tangenziale Ovest di Campobasso

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 19 dicembre, lungo la tangenziale Ovest di Campobasso, precisamente al chilometro 1+820 della Strada Statale 711. Si tratta della tangenziale che da Selvapiana conduce all’innesto per Isernia.

Si è trattato di un tamponamento che, fortunatamente, non ha avuto conseguenze serie per gli occupanti dei veicoli convolti. Per loro solo ferite lievi, curate sul posto dal personale sanitario giunto immediatamente, e tanto spavento. A scontrarsi un’auto e un furgone.

Sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 18.20, i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso, la Polizia Municipale, le ambulanze del 118 e personale Anas per la pulizia della sede stradale. La Statale è rimasta sempre aperta e pertanto non ci sono state ripercussioni sulla circolazione che è stata sempre regolare sia in entrata, sia in uscita dal capoluogo di regione.