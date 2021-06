Violento scontro tra una moto e un’utilitaria in pieno centro, 30enne trasportato in codice rosso in ospedale

Bojano. L’incidente è avvenuto intorno alle 21.30 in pieno centro a Bojano. A scontrarsi in maniera violenta, raccontano i testimoni presenti, sono stati una moto da cross e un’auto. Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote, un 30enne del posto, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. L’uomo, inizialmente incosciente, è stato trasportato in codice rosso presso il Cardarelli di Campobasso. Dalle poche informazioni trapelate non sembrerebbe essere in pericolo di vita, ma per lui la prognosi sarebbe riservata. Ferita in modo lieve anche la conducente dell’utilitaria. L’incidente è avvenuto nei pressi della Caserma dei Carabinieri e sono stati proprio gli uomini del Radiomobile i primi ad intervenire sul luogo del sinistro. Spetterà a loro ricostruire la dinamica dell’incidente.