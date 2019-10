Violento scontro tra un furgone e un trattore

Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri

È di un ferito (pare non grave) il bilancio dell’incidente stradale avvenuto poco dopo le 17.30 in una strada interpoderale non lontano dalla strada statale 17 che collega Campobasso a Isernia. Per cause in corso di accertamento da parte degli inquirenti, in territorio di San Polo Matese, un furgone e un trattore si sono scontrati. Sul posto, oltre ai carabinieri che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievi del caso, anche gli operatori del 118 e i Vigili del Fuoco.