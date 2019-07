Violento scontro tra scooter ed auto, feriti in ospedale (FOTO)

CAMPOBASSO

Ancora un incidente stradale in via Colle delle Api dopo quello verificatosi intorno alle 13. E ancora una volta a scontrarsi, intorno alle 15.15 di oggi, venerdì 5 luglio, sono stati un’auto e uno scooter. Raccapriccianti le immagini che si sono presentate ai soccorritori prontamente giunti sul posto. All’altezza del Bar Europa il violento scontro tra i due veicoli, con lo scooter rimasto incagliato (come si evince dalla foto) tra le lamiere dell’auto. Feriti entrambi i conducenti dei mezzi, anche se ad avere la peggio è stato l’occupante del due ruote. Dalle prime informazioni giunte, i soccorsi sono attualmente in corso, le condizioni dei due feriti non dovrebbero essere gravi. Sul posto Vigili del Fuoco, ambulanze del 118, Polizia e Municipale.

L’uomo di 43 anni che era a bordo dello scooter è stato trasportato al Cardarelli in codice rosso.

Seguono aggiornamenti