Violento scontro tra moto e auto, ferito un ragazzo

L’incidente questo pomeriggio proprio davanti all’ospedale

Incidente questo pomeriggio, sabato 23 aprile intorno alle 18.30, in viale San Francesco a Termoli, proprio davanti all’ospedale San Timoteo. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti, si sono scontrate una motocicletta, una Suzuky 600, e una Fiat Punto.

Ad avere la peggio il ragazzo alla guida della due ruote che è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 giunti immediatamente sul posto. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi perché al momento del soccorso era vigile.

Nessuna conseguenza per la donna alla guida dell’utilitaria che è rimasta praticamente illesa.

Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell’ordine.