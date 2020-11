Violento impatto nel tardo pomeriggio odierno lungo la strada provinciale 53 in territorio di Baranello. Per cause in corso di accertamento una Fiat e un’Alfa si sono scontrate. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, i vigili del Fuoco e i militari dell’Arma: questi ultimi hanno proceduto ai rilievi del caso per accertare la dinamica del sinistro.