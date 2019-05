Violento scontro tra due auto, paura in via Pirandello (FOTO)

CAMPOBASSO

É accaduto poco fa (ore 17,10 di oggi, martedì 28 maggio), in prossimità della rotonda di via Pirandello, un violento scontro tra due auto. Ad impattare, per cause ancora da accertare, una Panda e una Kia Picanto. Danneggiati entrambi i mezzi. Non si conoscono al momento le condizioni dei due conducenti, ma sembrerebbero non essere gravi. Sul posto la Polizia Muncipale e un’ambulanza del 118. Traffico rallentato lungo la strada per facilitare le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli. Ancora un incidente in un punto da sempre considerato particolarmente insidioso.