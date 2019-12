REDAZIONE

Incidente stradale tra due auto, questa mattina 24 dicembre, in via Conte Rosso a Campobasso. Nell’impatto una delle due auto si è ribaltata sul lato conducente. Immediato l’arrivo dell’ambulanza con i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ai malcapitati. Dalle prime informazioni sembrerebbe che non ci siano feriti gravi.