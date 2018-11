Travolge scooter e fugge, rintracciato pirata grazie all’aiuto dei cittadini

TERMOLI

E’ stato trasferito al Cardarelli di Campobasso per un intervento urgente il centauro che questa mattina, giovedì 22 novembre, è rimasto coinvolto in un incidente in via Asia, all’altezza della piscina comunale. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. A scontrarsi un’auto e uno scooter. Il motociclista è stato prima trasferito al pronto soccorso del San Timoteo per gli accertamenti del caso e subito dopo al Cardarelli per un intervento urgente.

AGGIORNAMENTI

E’ stato rintracciato l’uomo alla guida del furgoncino che questa mattina ha travolto uno scooter, ferendo il conducente che è stato sottoposto a una operazione chirurgica di urgenza presso il Cardarelli di Campobasso. Gli agenti della Polizia Municipale di Termoli sono arrivati a lui grazie al numero di targa del veicolo preso dal conducente di una delle macchine che questa mattina si sono fermate a prestare soccorso allo sfortunato centauro. E’ avvenuto tutto in una manciata di minuti quando stavano per scoccare le 13. Stando a una prima ricostruzione dei fatti il furgoncino avrebbe “tagliato” la rotatoria di via Asia, vicino alla piscina comunale, travolgendo lo scooter il cui conducente è stato sbalzato a terra. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i medici del 118 e i volontari della Misericordia di Termoli che hanno condotto il centauro prima presso il pronto soccorso del San Timoteo di Termoli dove l’uomo è stato sottoposto ai primi accertamenti e successivamente trasferito al Cardarelli di Campobasso per essere sottoposto a una operazione di urgenza. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato una indagine per risalire al conducente del furgoncino che è fuggito senza prestare soccorso. Grazie al numero di targa segnato da chi aveva assistito alla scena gli agenti sono riusciti a trovare il conducente che ora sarà denunciato per omissione di soccorso. Si tratta di una persona anziana la cui famiglia vive a Termoli. Fondamentale, quindi, è stata la collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini che ha permesso di risolvere il caso in poco tempo. Non è il primo incidente che avviene nei pressi di quella rotatoria. Solo qualche giorno fa un altro incidente aveva determinato due feriti. A finire sotto accusa, quindi, è la rotatoria di via Asia definita da tutti «troppo piccola e sproporzionata» per supportare il peso del traffico di una delle arterie più “gettonate” della città.