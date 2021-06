Incidente stradale, questa sera, nella zona industriale del capoluogo, in via San Giovanni in Golfo, non lontano dal centro commerciale Monforte. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate una vettura e una moto. Il centauro è stato trasportato immediatamente all’ospedale Cardarelli dai soccorritori del 118. Sul luogo dell’incidente anche le forze di polizia, al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.