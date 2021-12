Violento scontro tra 2 auto: due le persone ferite

Un incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi verso le 17 alle porte di Bojano. Due auto si sono scontrate in prossimità dello svincolo che da Campobasso porta al centro abitato della cittadina matesina.

Le notizie che giungono in questo momento parlano di due persone ferite pare in maniera non grave. I carabinieri del nucleo radiomobile della locale Compagnia si trovano sul posto per effettuare i primi rilievi utili a ricostruire al dinamica dell’impatto tra un’utilitaria e un Suv.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco di Campobasso e gli operatori sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Uno dei feriti è stato portato in ospedale.