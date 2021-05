Violento scontro sulla Statale 17, due feriti trasportati in ospedale

Una manovra azzardata lungo una strada già teatro di numerosi incidenti. Dovrebbe esserci questo alla base del sinistro avvenuto questa mattina, lunedì 10 maggio, intorno alle 8.30, lungo la Statale 17, precisamente al chilometro 203+995, in territorio di Bojano. All’altezza della nuova rotonda e del distributore Esso si sono scontrate una Bmw e una Jeep. L’impatto è stato violento e sono rimasti feriti gli occupanti delle due auto, trasportati immediatamente in ospedale dalle ambulanze del 118, prontamente giunte sul posto. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Sul luogo del sinistro i carabinieri di Bojano, Vigili del Fuoco, ambulanze del 118 e personale Anas. La strada è stata prima chiusa al traffico, per permettere i soccorsi, poi è stato istituito il senso unico alternato per la rimozione delle auto incidentate, e infine riaperta al traffico.