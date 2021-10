Violento scontro sulla Bifernina: due i feriti trasportati al Cardarelli

Incidente stradale nella tarda mattinata odierna (giovedì 21 ottobre) sulla Bifernina. Per cause in corso di accertamento una Smart e un furgoncino si sono scontrati. Violentissimo l’impatto tra i due mezzi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 che hanno provveduto a trasportare le due persone rimaste ferite all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sul luogo del sinistro anche gli agenti della Polizia di Stato che hanno proceduto ad effettuare tutti i rilievo del caso per accertare le cause dello schianto e gli uomini dell’Anas che hanno provveduto a ripristinare il traffico sull’arteria.