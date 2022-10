Violento scontro in via Crispi all’incrocio maledetto, auto si ribalta

Un violento scontro, l’ennesimo, in quello che ormai a Campobasso è diventato l’incrocio maledetto: tra via Crispi e via 25 aprile gli incidenti sono all’ordine del giorno e più di una volta abbiamo riportato segnalazioni, lamentele e veri e propri gridi d’allarme dei cittadini del capoluogo per la pericolosità dell’incrocio. Nessun provvedimento è stato adottato e nella tarda mattinata di oggi, giovedì 27 ottobre, si è sfiorato il peggio.

La segnaletica prevede lo stop per chi viene da via Crispi, che non sempre viene rispettato, e chi scende da via 25 aprile, provenendo da via Mazzini, quasi mai rallenta. A scontrarsi intorno alle 13.30 di oggi sono state due utilitarie con quella che proveniva da via 25 aprile che si è ribaltata. Un incidente che poteva avere conseguenze ben gravi, ma che per fortuna si è concluso solo con tanto spavento per le persone coinvolte: per loro solo qualche ferite superficiale ma nulla di serio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Campobasso e la Polizia Locale per i rilievi del caso.