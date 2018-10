Violento scontro frontale sulla Variante venafrana: due feriti gravi (VIDEO E FOTO)

VENAFRO

É successo circa un’ora fa (ore 19,15) lungo la SS 85 (variante venafrana), al km 38,00, in direzione Napoli. Coinvolte nel sinistro una Fiat Doblò e una Giulietta che, per cause ancora da accertare, hanno impattato violentemente. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il Doblò, al momento del sinistro, viaggiasse contromano. Nulla ha potuto la Giulietta che intanto sopraggiungeva. Il bilancio è di due feriti gravi. Sul posto un’ambulanza del 118, Vigili del fuoco e Polizia per effettuare tutti gli accertamenti del caso. Al momento la variante è chiusa al traffico per consentire al meglio le operazioni di soccorso.

ORE 21,18 É stata riaperta la SS 85 (Varaiante venafrana) che era stata momentanenamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso a seguito del sinistro che ha visto coinvolte due auto.