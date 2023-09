Violento scontro fra moto e auto, il bilancio è di un ferito

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 settembre, si è verificato un brutto incidente stradale in via Stati Uniti a Termoli dove si sono scontrate un’auto e una moto. Sono stati attimi di grande paura per entrambi i conducenti dei mezzi anche se ad avere la peggio è stato l’uomo al volante della moto: prontamente soccorso da un equipaggio del 118 e dai Vigili del fuoco di Termoli, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Santi Timoteo. Al vaglio delle forze dell’Ordine intervenute anche per disciplinare la viabilità, la dimanica dell’impatto per eventuali attribuzioni di responsabilità.