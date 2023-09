Violento scontro con un’auto, grave motociclista

Incidente intorno alle 9.15 sulla Statale 17, nei pressi del bivio per San Polo Matese (non Cantalupo nel Sannio, come inizialmente segnalato e riportato). A scontrarsi un’auto e una moto, la cui dinamica al momento non è chiara ed è al vaglio delle forze dell’ordine. Ad avere la peggio il motociclista, rimasto ferito nello scontro. Non si conoscono ancora le sue condizioni precise, che appaiono comunque gravi. Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Anas e forze dell’ordine. Il tratto della Statale è temporaneamente chiuso al traffico e gestito per defluire il flusso veicolare verso altri percorsi.

Ore 11.30. Terminato intorno alle ore 11 l’intervento sulla Statale 17 all’altezza del bivio per San Polo Matese, dove poco dopo le 9 si è registrato un incidente frontale tra un’auto e una moto. Il motociclista, di circa 50 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso con un politrauma. Effettuati i rilievi da parte delle forze dell’ordine per la ricostruzione della dinamica e la valutazione delle responsabilità. I mezzi sono stati rimossi dalla strada. Sulla Statale il traffico ha ripreso regolarmente.