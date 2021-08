Violento scontra tra auto e scooter: giovane in gravi condizioni

È ricoverato in gravi condizioni presso l’ospedale di Pescara un ragazzo che poco dopo la mezzanotte di oggi, in sella al suo scooter, ha impattato violentemente contro un auto lungo viale Marinai d’Italia, la strada che dal porto di Termoli sbocca alla rotonda di Rio Vivo. Le cause del violento incidente sono ancora da accertare ma l’impatto è stato devastante per il giovane ventenne. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 Molise e di 2 ambulanze della Misericordia che hanno provveduto a trasportare il ragazzo presso l’ospedale San Timoteo con un grave trauma cranico-facciale. Una volta giunto all’ospedale è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Pescara.