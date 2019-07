Violento scippo in strada a Termoli, paura per una 86enne

REDAZIONE

TERMOLI

Torna l’incubo scippi a Termoli. A farne le spese, questa volta, una donna di 86 anni, aggredita nel tardo pomeriggio di oggi in via Luigi Sturzo. Secondo quanto appreso, l’anziana è stata avvicinata da un motorino bianco. In pochi secondi, l’uomo a bordo del mezzo le ha sottratto con violenza la borsa che indossava facendole perdere l’equilibrio. La 86enne è caduta rovinosamente al suolo riportando così diverse escoriazioni. Il malvivente poi è fuggito via sempre a bordo del mezzo. L’anziana rimasta a terra dolorante, ha invocato aiuto, fino all’arrivo dei soccorsi.

Gli ulteriori dettagli sono stati poi raccontati dalla stessa agli agenti di polizia del Commissariato di Termoli, ora titolari delle indagini, che hanno immediatamente pattugliato la zona nel tentativo di individuare il responsabile. Sfortunatamente dell’autore dello scippo nessuna traccia.

FOTO DI REPERTORIO