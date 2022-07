Violento incidente tra auto: padre e figlio finiscono in ospedale

Incidente tra auto intorno alle 11.30 di oggi in località Taverna del cortile, Ripalimosani.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine giunte sul posto una Opel Corsa e una Punto si sono scontrate violentemente.

A finire in ospedale sono stati padre e figlio che viaggiavano all’interno dell’Opel Corsa. Fortunatamente sembra non abbiano riportato gravi ferite. Solo tanta paura, invece, per il conducente della Punto.

Ingenti i danni alle carrozzerie di entrambe le vetture. Sul posto sono intervenuti il 118 con l’ambulanza, la Polizia Municipale, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.