Violento incidente sulla Statale 645, muore un 79enne

Troppo gravi le ferite riportate nello schianto che si è verificato in territorio di Gambatesa, in prossimità di un cantiere. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118

E’ morto dopo il trasferimento d’urgenza in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Campobasso il 79enne di Riccia – Nicola Mignogna – coinvolto questo pomeriggio, giovedì 13 luglio, in un incidente sulla Strada Statale 645. Troppo gravi le ferite riportare nello schianto, inutili i tentativi del medici della struttura di Campobasso che le hanno provate tutte per strapparlo alla morte. Purtroppo, però, per l’uomo al volante della Fiat Panda, semi distrutta, non c’è stato nulla da fare.

Lo schianto, le cui cause sono al vaglio dei Carabinieri intervenuti sul posto per ricostruire quanto accaduto, si è verificato in territorio di Gambatesa, precisamente al chilometro 24, in prossimità di un cantiere stradale. Immediati i soccorsi, sul posto i Vigili del fuoco – che hanno operato per estrarre il 79enne dall’abitacolo dell’utilitaria – e i sanitari del 118 che hanno trasportato il 79enne di Riccia al Cardarelli.

La salma attualmente si trova all’obitorio dell’ospedale di contrada Tappino in attesa dell’ispezione cadaverica.

Sotto choc la comunità fortorina dove Nicola era molto conosciuto: esperto cacciatore, una delle sue passioni, il 79enne lascia moglie e due figlie.