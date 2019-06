Violento impatto tra auto, in gravi condizioni uno dei feriti

REDAZIONE

Grave incidente quello che si è verificato questa sera (giovedì 20 giugno, intorno alle 23.15) sulla strada statale SS87 al Km 116.285 in territorio di Guardiaregia. A scontrarsi sono state due auto. Sarebbero 4 i feriti di cui uno verserebbe in gravi condizioni. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere tutte le operazioni di soccorso. Sul posto ambulanze del 118, vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale Anas.

Seguono aggiornamenti