Violento frontale tra due auto a Larino: 2 i feriti in ospedale. Uno è in codice rosso

Scontro frontale tra due auto nel pomeriggio di oggi, 7 ottobre, lungo la strada provinciale che collega il centro di Larino alla fondovalle Biferno, in territorio di Larino. A rimanere coinvolte per cause in corso di accertamento sono state una Mercedes e una Fiat 600. Sei sarebbero le persone rimaste ferite nell’impatto, 2 sono state trasportate presso l’ospedale San Timoteo di Termoli. Una in codice rosso. Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 Molise con i volontari della Misericordia. Intervenuti anche i Carabinieri di Larino insieme ai Vigili del Fuoco. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di rimozione dei veicolo e riaperta poco dopo.