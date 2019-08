Violento frontale sulla venafrana: due feriti (FOTO)

Le loro condizioni non sarebbero gravi. L’incidente lungo il rettilineo di Macchia d’Isernia

REDAZIONE ISERNIA

Violento impatto intorno alle 15 di oggi, mercoledì 7 agosto, sulla Statale 85 Venafrana, lungo Il rettilineo di Macchia d’Isernia. Per cause al vaglio degli agenti della Questura di Isernia due auto si sono scontrate frontalmente. Due i feriti trasferiti presso l’ospedale F. Veneziale di Isernia dai sanitari del 118. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche i Vigili de Fuoco di Isernia che hanno liberato i feriti e messo in sicurezza l’area. Lungo la strada notevoli i disagi e i rallentamenti al traffico.