Violento frontale sulla Statale 17, un ferito grave al Cardarelli

L’incidente tra un camioncino e una vettura è avvenuto in territorio di Bojano

Incidente frontale questa sera, giovedì 28 gennaio, sulla Statale 17. Il sinistro, per la precisione, è avvenuto al km 206+500, in territorio di Bojano. Per cause in corso di accertamento a scontrarsi una vettura e un camioncino. Una persona è rimasta gravemente ferita. Sul posto oltre ai soccorritori del 118 (che dopo aver prestato le prime necessarie cure del caso, hanno provveduto a trasportare il ferito grave presso il nosocomio del capoluogo), anche i carabinieri di Bojano che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica del sinistro tra il mezzo pesante e l’autovettura. Sul luogo dell’incidente anche mezzi e uomini dell’Anas.