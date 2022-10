Violento frontale sulla Statale 158, paura per un bambino a bordo dell’auto

Violento frontale nel tardo pomeriggio tra due Suv sulla statale 158, Venafro-Castel di Sangro. Feriti in modo lieve i due conducenti, paura per un bambino a bordo di una delle due auto.

Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto per i rilievi del caso.

Davvero impressionante lo stato due due automezzi coinvolti che, nella parte anteriore, appaiono completamente distrutti.

Miracolati davvero i conducenti delle autovetture che risultato essere feriti sono in maniera lieve. Sul posto due autoambulanze del 118 che stanno medicando i feriti, i Carabinieri della stazione di Montaquila, con il supporto di quelli del Radiomobile di Venafro, ed i Vigili del Fuoco di Isernia, con ben due mezzi. Traffico che scorre alternato in zona con numerosi fermi e rallentamenti.