Violento con la madre e in comunità, tossicodipendente dai domiciliari al carcere

CAMPOBASSO

E’ stato arrestato dalla Squadra Mobile di Campobasso, in esecuzione di una misura cautelare in carcere, un uomo residente del capoluogo di regione che già lo scorso mese di gennaio aveva avuto problemi molto gravi con la giustizia per maltrattamenti in famiglia ed in particolare contro la madre. I magistrati gli avevano concesso gli arresti domiciliari assegnandolo alla custodia della comunità terapeutica “La Valle” di Toro quale tossicodipendente, dove però si è reso responsabile di altri episodi di violenza a cose e persone e nuovamente contro la madre. Pertanto l’uomo è stato ricondotto in carcere a Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica in esecuzione della misura cautelare emessa dal Gip presso il tribunale di Campobasso.