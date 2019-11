Violenta tempesta su Termoli, strade e ponti allagati (VIDEO)

REDAZIONE TERMOLI

Uno scroscio d’acqua violentissimo che per fortuna è durato poco si è abbattuto su Termoli poco prima delle 15.30 circa. Una tempesta di acqua e vento che ha creato non pochi problemi in città con strade allagate. La situazione più critica è quella sul ponte di via del Mare che da porticone conduce verso il lungomare nord e in via Catania. In entrambi i punti l’acqua ha sorpassato il livello del marciapiede. Al momento, fortunatamente, non si registrano richieste di aiuto ai Vigili del fuoco di Termoli.