Violenta ondata di maltempo, notte di paura in provincia (GALLERIA FOTO E VIDEO)

Alberi caduti, coperture crollate e strade allagate: vigili del Fuoco in azione

Notte di paura in provincia di Isernia a causa delle intense piogge e delle forti raffiche di vento. A Isernia i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Occidentale e in via Milano, alle spalle della chiesa Sacro Cuore, dove sono parzialmente crollate le copertura di due fabbricati. Alberi caduti in villa comunale e in via Kennedy dove la strada è stata momentaneamente interdetta al traffico. Disagi anche in provincia. A Sessano del Molise zona industriale allagata. Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato il cedimento della carreggiata della strada provinciale Scapoli-Castelnuovo al Volturno, subito dopo l’abitato della frazione Parrucce.