Violenta lite finisce nel sangue, 60enne in ospedale

TERMOLI

Una furibonda lite sembrerebbe essere sfociata in un accoltellamento questa mattina intorno alle 7.30 in via Udine a Termoli. Due persone avrebbero dato luogo ad un litigio piuttosto violento tant’è che dalle parole si sarebbe passati ai fatti ed un 60enne sembrerebbe aver avuto la peggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al San Timoteo. Al momento non si conoscono ancora i motivi scatenanti la lite.

