TERMOLI

Una furibonda lite sembrerebbe essere sfociata in un accoltellamento questa mattina intorno alle 7.30 in via Udine a Termoli. Due persone avrebbero dato luogo ad un litigio piuttosto violento tant’è che dalle parole si sarebbe passati ai fatti ed un 60enne sembrerebbe aver avuto la peggio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito al San Timoteo. Al momento non si conoscono ancora i motivi scatenanti la lite.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

(ore 13) E’ stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio il 54enne che questa mattina ha aggredito un uomo di 60 anni. L’episodio si è verificato nei pressi di via Udine. L’uomo stava lavorando nella zona quando, forse al culmine di una lite con un conoscente, è stato colpito con un coltello a serramanico. Il 60enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e della Misericordia che hanno allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri sono riusciti a rintracciare e a fermare l’aggressore di 54 anni, anche lui di Termoli. Sono in corso le indagini dei militari, coordinati dal maggiore Fabio Ficuciello, che hanno ritrovato il coltello a serramanico in un’aiuola e stanno raccogliendo altre informazioni per fare chiarezza sull’accaduto. Le condizioni della persona ferita non sono gravi.