Violenta grandinata su Campobasso, auto impantanate in strade allagate 

Al lavoro i Vigili del Fuoco di Campobasso che hanno risolto le criticità in via Sant’Antoni odei Lazzari e in contrada Selvapiana

Una violenta grandinata si è abbattuta nel primo pomeriggio di oggi, domenica 29 maggio, su Campobasso. Chicchi di grandi dimensioni hanno imbiancato completamente le strade.

La grandinata, di forte intensità, è durata circa 20 minuti, creando danni e disagi.

Impegnati dal primo pomeriggio i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso. Allagamenti di garage, macchine impantanate in strade allagate e anche interventi in abitazioni. Le criticità principali si sono registrate in via Sant’Antonio dei Lazzari, al curvone che precede la caserma dei Vigili del Fuoco e in contrada Selvapiana.

In via Sant’Antonio dei Lazzari un alto manto di grandine (video in basso) ha impedito per un lungo periodo la regolare circolazione. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per lilberare la carreggiata e ripristinare il traffico regolare.

Disagi alla circolazione, ma per fortuna non si sono registrati danni a persone.