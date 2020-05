L’ondata di maltempo prevista nei giorni scorsi, puntualmente si è abbattuta sulla nostra regione, determinando un drastico calo delle temperature e violenti acquazzoni. Non sono mancate, come nel video condiviso da MeteoinMolise, le grandinate. Nello specifico le immagini video si riferiscono ad Agnone. Il territorio è stato colpito in tarda mattinata da una violenta grandinata.