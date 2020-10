Violazione dei provvedimenti del giudice, 56enne arrestato a condotto ai domiciliari

In azione i carabinieri della compagnia di Termoli: ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Larino

I militari della Compagnia di Termoli hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Larino nei confronti di un 56enne originario del Comune di Portocannone. Sul capo dell’uomo pendeva l’accusa di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice. I fatti, già noti alla competente Stazione Carabinieri di Campomarino e risalenti all’anno 2013, attengono a diverse violazioni commesse dall’uomo nell’ambito delle procedure fallimentari all’epoca in corso ed inerenti un’azienda di proprietà del 56enne. La perdurante condotta illecita posta in essere mediante più violazioni di Legge e le connesse risultanze investigative hanno portato alla condanna emessa dal Tribunale di Larino e all’emissione del predetto ordine di carcerazione a carico dell’uomo. Il 56enne pertanto, previa notifica ed esecuzione del provvedimento, è stato arrestato e tradotto presso la propria abitazione di residenza, per ivi espiare la condanna a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di detenzione domiciliare.