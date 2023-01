Vinti a Toro 50mila euro al 10 e Lotto

Non è la cifra che ti cambia la vita, è vero, ma un bel aiuto lo dà. E speriamo siano soldi finiti nelle mani di chi ne ha bisogno, perché 50mila euro sono quello che sono. La vincita è stata realizzata a Toro nella ricevitoria n. 3 di Salvatore Di Bona sulla fondovalle Tappino – Campobasso- Foggia -, su un tratto di strada molto trafficato dagli automobilisti di passaggio. Il giocatore fortunato aveva investito 5 euro. I proprietari della stessa ricevitoria non si sbilanciano su chi sarebbe il fortunato vincitore (o la fortunata). L’invito resta sempre quello di giocare con prudenza senza mai cadere nella trappola del gioco d’azzardo. Nel frattempo restano i complimenti per la vincita!