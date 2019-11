Vintage, ma dal fascino immutato: ecco la maglia “del secolo” rossoblù

CAMPOBASSO. Un secolo a tinte rossoblù tra discese ardite e risalite per le categorie del calcio – volendo scomodare l’indimenticato Lucio Battisti – sublimato in una maglia celebrativa con una banda orizzontale con i due colori su sfondo bianco. La casacca, in edizione limitata a 240 pezzi con packaging numerato, è stata presentata al Campobasso Store di corso Vittorio Emanuele. Ideata dalla designer Stefania Di Tota e realizzata da Madeinmente Studio di Cantalupo, il “cimelio” è 100% made in Molise. La serata è poi proseguita con esibizioni ed intrattenimento sempre in corso Vittorio Emanuele davanti allo store rossoblù con la Polifonica Monforte e djset con una zona food&beverage. Intanto, è sempre aperta al pubblico alla ex Gil una mostra in cui sono esposte le maglie, donate per l’occasione da diversi collezionisti privati, che hanno fatto la storia della squadra. Ad accompagnare i visitatori anche un video che ripercorre le tappe calcistiche più significative dei rossoblù.