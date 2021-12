Vinsero bando per villette, ma i lavori sono al palo. E resta bloccata la nuova assegnazione prevista dal comune

La storia è di diversi mesi fa. Il comune di Campobasso avviò un bando per l’assegnazione (a prezzi vantaggiosi) di diciassette alloggi unifamiliari in via San Giovanni dei Gelsi destinati a giovani coppie e nuclei monoparentali, villette disponibili e di nuova costruzione. Pur non risultando un successo assoluto, l’iniziativa raggiunse un numero di adesioni sufficienti tali da stilare una graduatoria. Alcune persone si trasferirono con effetto immediato, altre rinunciarono. A distanza di molti mesi, però, la situazione non è così lineare. Motivo? I lavori promessi – da completare in corso d’opera riguardanti garage, pavimentazione ed esterni in primis – sono fermi al palo, con conseguente disagio per chi scelse il trasferimento. Ottobre sarebbe dovuto essere il mese buono, ma a distanza di oltre sessanta giorni lo scenario sembra immutato.

Come se non bastasse, per stessa ammissione dell’assessore alle Politiche Sociali Luca Praitano, il “mancato completamento dei lavori impedisce la riapertura del bando per ulteriori assegnazioni”. Tutte motivazioni che stanno spingendo l’amministrazione ad approfondire la faccenda, per cercare quantomeno di trovare una soluzione in tempi ragionevoli. “Abbiamo intensificato i contatti con l’ufficio competente al fine di capire la natura dell’intoppo – aggiunge l’assessore – sappiamo che i lavori in questione, che riconosciamo essere importanti sul piano funzionale ed estetico, devono essere eseguiti da Iacp. Sono stati appaltati ma non sono ancora partiti. In questo stato, ci rendiamo conto, le abitazioni non sono presentabili.

Non è una cosa che riguarda direttamente il comune – conclude – ma la osserviamo molto da vicino, trattandosi di un’area interessata dalla riapertura del bando e da ulteriori assegnazioni destinate a giovani coppie che potranno beneficiare di tali villette”.