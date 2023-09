Vinicio Capossela in concerto in Molise, da lunedì 25 possibile acquistare i biglietti

Ancora qualche ora di pazienza. Fino a lunedì 25 settembre, alle 15, quando sarà ufficialmente aperta sulla piattaforma ciaotickets.com la prevendita dei biglietti per il concerto di Vinicio Capossela in programma il prossimo 2 novembre (alle 21) all’Auditorium di Isernia.

L’evento è promosso da PsLive Group. Dopo la serie estiva di “Concerti urgenti”, Vinicio Capossela porta ora le sue “Tredici canzoni urgenti in teatro”.

Il tour si intitola “Con i tasti che ci abbiamo”, come la canzone che chiude il nuovo album, e debutterà l’8 ottobre per proseguire poi fino a fine anno con tappe in tutta Italia.

Tredici nuove canzoni scritte fra febbraio e giugno del 2022 e registrate nei mesi seguenti come diretta conseguenza del particolare momento storico.

Un disco musicalmente polimorfo e collettivo, che contiene molti strumenti, musicisti e ospiti, e che alterna diverse forme musicali, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni ‘90. Ballate, waltz, jive e un cha cha cha costituiscono l’universo musicale di canzoni che nascono dall’urgenza di interpretare e dare voce ai problemi più stringenti del momento storico che stiamo vivendo. Un campionario di mali che abbiamo quotidianamente davanti ai nostri occhi ma che – schiacciati dall’incessante berciare della società dello spettacolo (che è sempre più la società dell’algoritmo) – non riusciamo più a vedere, a sentire, a capire.