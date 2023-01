“Vincoli per tutelare il paesaggio”: Sgarbi dichiara guerra all’eolico a Sepino e Pietrabbondante

Vincoli per tutelare il paesaggio tra cui anche Sepino e Pietrabbondante. E’ la proposta di Vittorio Sgarbi in una intervista al Corriere della Sera. Secondo il noto critico d’arte posti particolarmente belli dell’Italia come il Salento, la Sardegna, l’area intorno a Brindisi e determinate zone del Molise come appunto quella di Sepino e Pietrabbondante non possono essere deturpate dall’eolico o da altre forme di produzione dell’energia.

E’ per questo motivo che annuncia che presto “mi metterò a studiare i dossier su eolico e fotovoltaico”. In Molise ci sono 321 pale eoliche, più dell’Abruzzo che ne ospita 250, ma al Sud la maggior parte degli impianti sono concentrati tra Puglia e Sicilia con 1500 pale per ogni regione.

Quasi assenti al Nord dove c’è meno vento e quindi meno impianti: 9 in Piemonte e 36 in Emilia Romagna.