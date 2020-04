Vinchiaturo, guarito il cittadino che era risultato positivo al Covid-19

Al momento, in paese, non si registrano residenti contagiati

«Una buona notizia per la comunità vinchiaturese. Il cittadino residente che era risultato positivo al COVID-19, ha effettuato un nuovo tampone risultato negativo ed è pertanto guarito. Negativi sono risultati anche i tamponi ai suoi familiari». A comunicarlo è il sindaco Luigi Valente che aggiunge: «Quindi ora a Vinchiaturo non ci sono più residenti colpiti da COVID-19. Questo non significa che possiamo allentare l’attenzione: dopo il quattro maggio ricominceremo a riacquistare la nostra libertà e riprenderci i nostri spazi, ma sempre osservando le distanze sociali evitando assembramenti e contatti ravvicinati. Abbiamo fatto tutti un ottimo lavoro; ci siamo difesi benissimo e ormai stiamo sconfiggendo il virus. Non molliamo, la partita non è ancora finita. Stringiamo i denti e portiamo a casa il risultato».