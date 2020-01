Vincerle tutte e… sperare

GENNARO VENTRESCA

C’era un tiepido sole d’autunno che illuminava il Golfo. Al San Paolo era quasi tutto pronto per la gara casalinga dei guaglioni di Bianchi; in un campetto di periferia, a Barra, in direzione opposta, proprio sotto il Vesuvio, i nostri tifosi stavano prendendo posto per la sfida col Campania di Aldo Bet. Campionato 1981-82, gara valida per la decima d’andata di C/1, girone B.

***

La nostra classifica piange, caricati da Molinari e dai cambiamenti in panchina e in qualche ruolo chiave della squadra sono partiti in massa, per sostenere i Lupi. Oltre ad alcuni pullman ci sono centinaia di auto che sventolano dai finestrini le bandiere rossoblù. Contemporaneamente il Napoli riceve il Bologna, club con i nostri stessi colori. Un gruppo di tifosi felsinei giunti in auto nel capoluogo campano perdono l’orientamento per Fuorigrotta. E per errore si mettono a seguire le auto dei nostri tifosi, che simboleggiano gli stessi colori del loro Football Club, che strombazzavano in mezzo al traffico.

***

Gli emiliani paradossalmente si ritrovavano imbottigliati nel caos di Ponticelli, il comune dove è fissata la nostra partita, tra mastodontici condomini che si affacciano sul terreno da gioco del piccolo e inospitale impianto. A quel punto i bolognesi intuiscono il lapsus, e in tutta fretta invertono la marcia, alla ricerca del San Paolo, altro che Serie C1.

***

Soffrendo come non mai, facendo leva sull’orgoglio e sullo stellone di Tony Pasinato, nato con la camicia, i nostri ragazzi vincono la loro partita. Per spiegare il ruolo della fortuna vi ricordo che il gol decisivo portò la firma di Costa, ardente capitano campano, che di testa infilò il proprio portiere, il famoso Lattuada con numerose presenze in A. Correva il 25′ e da quel momento assistemmo a un autentico assalto al nostro fortino, come spiegano i 14 calci d’angolo a 1. Ciappi abbassò la saracinesca mentre il nostro mister fece entrare il terzino Ciarlantini al posto di Biagetti, mettendo dieci sentinelle davanti al nostro portiere.

***

Dopo il fischio finale di Vallesi di Pisa i nostri tifosi diedero vita a un allegro corteo, a colpi di clacson senza economia e con le bandiere al vento. Memori di ciò che era capitato nel pre-partita i tifosi del Bologna non si sarebbero più fatti ingannare dalla nostra comitiva, fidandosi solo dei cartelli autostradali.

***

Di ben altro tenore è stato il comportamento dei rossoblù di Cudini a Vasto. In vantaggio di un gol ma con un uomo in meno, hanno chiuso gli spazi, rinunciando al catenaccio. Dirò di più: mentre il nostro giovane portiere non ha mai corso il rischio di essere superato, il collega abruzzese ha avuto i brividi sul colpo di testa di Bontà, sulla traversa di Alessandro e altre due volte sotto misura. A mente fredda è facile valutare la crescita della formazione di Gesuè, pronta a continuare a stupire.