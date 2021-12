Vincenzo Cotugno si ricandida, la vicecommissaria Tommasella se ne va

Botti di fine anno per la politica regionale, il più fragoroso lo aveva lanciato in anticipo Aldo Patriciello, preannunciando la fine della sua dynasty familiare alle elezioni regionali.

Nessun mio parente sarà candidato nel movimento civico, trasversale ai partiti, che sto mettendo in piedi con amici e amministratori di tutta la regione, aveva detto l’eurodeputato. Immediata la replica del vicepresidente della giunta, suo cognato Vincenzo Cotugno, che ieri ha preannunciato alla stampa la sua intenzione di ricandidarsi regolarmente nel 2023.



L’altro botto è quello della fuga dal Molise della vicecommissaria regionale alla Sanità, la manager veneta Annamaria Tommasella.

È stata appena nominata dal governatore della Sardegna direttore generale dell’Ares, l’azienda regionale della salute sarda, insomma come Florenzano nell’Asrem molisana. Una bella soddisfazione per lei e un bel sollievo per le disastrate casse della nostra malandata sanità regionale, che risparmierà centosessantaduemila euro all’anno all’anno. A tanto arrivava lo stipendio della manager 57enne che, in Molise, aveva trovato una sorta di Bengodi.

Da rilevare che ultimamente la Tommasella aveva chiesto e ottenuto l’aumento della sua indennità di circa trentamila euro annui, con effetto retroattivo. Insomma un colpo di fortuna per le casse della Regione, sperando che Toma ce la faccia da solo, ma sicuramente si impegnerà, a restare senza vicecommissario.