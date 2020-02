REDAZIONE

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Interni, Luciana Lamorgese, ha nominato Vincenzo Callea nuovo prefetto di Isernia, in sostituzione di Cinzia Guercio trasferita a Cosenza. Per Callea si tratta del primo incarico come prefetto. Callea lavorava al Ministero degli Interni all’Ufficio Affari Legislativi.