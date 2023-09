Vincenzo Barisciano, il ‘nonno volante’ si laurea campione europeo master

All’anagrafe 75enne, cuore e fisico di un ragazzino. Parliamo di Vincenzo Barisciano, molisano over 70, fresco di nuovo titolo. L’atleta si è laureato campione europeo master, sbaragliando la concorrenza sui 100 metri piani durante il torneo continentale che si sta svolgendo a Pescara. Ottimo il suo tempo: 14 secondi e 40 decimi.

E’ il secondo titolo europeo per il molisano che a 75 anni non finisce di stupire… e di correre. Barisciano corre dal 2016 con la Olimpia Amatori Rimini e nella sua carriera può vantare numerosi successi internazionali, fra cui il titolo europeo nei 100 metri nel 2019 in Veneto, in cui vinse i 100 metri m70. A Pescara ha vinto i 100 metri m75 con il tempo di 14.40 (-1,0).