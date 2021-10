Vincenzo Alfano campione nazionale di bodybuilding under 24 (LE FOTO)

Vincenzo Alfano, atleta molisano natural, si è aggiudicato la coppa di campione nazionale body building under 24 nella federazione Wnbf Italy. La gara si è svolta a Igea Marina presso il pala congressi dove sono in fase di svolgimento le gare nazionali e internazionali di body building.

Queste le federazioni nazionali di bodybuilding che hanno riconosciuto nel tempo le qualità sportive del giovane bodybuilder molisano Vincenzo Alfano: FIBBN (campionato nazionale, Pescara 03.10.2020), 1* posto juniores under 23 e altro podio in altra categoria. IFBB (notte dei campioni, Roma 5/6 dicembre 2020), 1* posto juniores under 23 e altri due podi in altre categorie. FCFN (selezione campionato nazionale, Napoli 26/09/21 trofeo Vesuvio)1* classificato cat. HP 0 small e 2* classificato categoria Bodybuilding light; Finale nazionale campionato italiano, Bologna 10/10/21: 3* posto categoria Bodybuilding small; WNBF (selezione campionato nazionale, Napoli 02/10/2021, Grand Prix Naples Natural Muscle) 1* classificato categoria Under 24.

Finale nazionale ed internazionale del 16/10/2021: 1* posto nella categoria Juniores Under 24.