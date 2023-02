Villette ‘visitate’ dai ladri, questa volta sono entrati in azione nel cuore del pomeriggio

Il sistema d’allarme mette in fuga i banditi, costretti a tagliare la corda a mani vuote, o quasi. Segnalata in paese la presenza di un’auto nera con almeno due soggetti a bordo

E’ stato l’allarme a mettere in fuga il ladro, che ha tagliato la corda imboccando una stradina secondaria ed ha raggiunto i complici (almeno un altro soggetto), che lo attendevano in macchina a poche centinaia di metri dall’abitazione.

Ma il colpo fallito non ha scoraggiato i banditi, che subito dopo hanno provato ad intrufolarsi in un’altra villetta, sempre nella stessa zona, uno dei quartiere che circondano il centro cittadino di Guglionesi.

Una terza ‘visita’ invece è stata segnalata sempre lo stesso giorno, parliamo di lunedì 6 febbraio, nella primissima periferia del paese basso molisano. Per fortuna in tutti e tre i casi i topi d’appartamento sono fuggiti a mani vuote, o quasi. Resta ovviamente la paura tra i cittadini, soprattutto perché avrebbero agito nel tardo pomeriggio, intorno alle 18, approfittando dell’assenza in casa dei proprietari. Ipotesi che fa pensare come i responsabili sapessero di potersi intrufolare in casa e non trovare nessuno.

Gli episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine, a cui sarebbe stata segnalata anche la presenza sospetta di un’auto nera, in giro per il paese.