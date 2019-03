Villaggio di San Giuliano, aggiudicati definitivamente i lavori

REDAZIONE

I lavori per il villaggio post sisma di San Giuliano di Puglia sono stati definitivamente assegnati alla Di Biase Costruzioni Srl di Campobasso. Si conclude una lunga vicenda giudiziaria dopo la decisione dei giudici del Consiglio di Stato che hanno respinto, con la sentenza del 25 marzo scorso, il ricorso presentato dalla CSE Srl di Vinchiaturo e condannato sia la ditta che il Comune di San Giuliano di Puglia, in solido e per la quota di un mezzo ciascuno, alla rifusione delle spese di giudizio di 6mila euro, oltre agli oneri di legge alla Db Costruzioni Srl. «La decisione di inammissibilità del ricorso – si legge nelle carte – deriva dal fatto che i presunti errori di giudizio dedotti non potevano essere deducibili con il mezzo della revocazione: ne segue l’inammissibilità del ricorso. Inoltre, la decisione di accoglimento si è fondata su motivazioni ulteriori che non hanno formato oggetto di alcuna doglianza (“sotto un distinto e concorrente profilo, come dedotto dall’appellante principale non risulta che il professionista in questione sia abilitato a firmare il progetto o il rapporto di verifica o che faccia parte della direzione lavori”), cosi come non è stata avanzata la domanda di rinnovazione del giudizio in fase rescissoria, atteso che la ricorrente si è limitata a chiedere l’annullamento della sentenza in fase rescindente». All’epoca dei fatti, quando il comune di San Giuliano aveva indetto il bando di gara per l’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori di adeguamento del villaggio post sisma per un importo di poco più di 3milioni di euro. I lavori riguardavano la sistemazione delle 130 casette di legno utilizzate dai residenti di San Giuliano all’indomani del terremoto del 2002, circa 270 unità abitative. A vincere la gara fu proprio la CSE Srl di Vinchiaturo. La Db Costruzioni Srl, seconda classificata, impugnò il verdetto e ricorse in tribunale. Per resistere all’appello si costituirono il Comune di San Giuliano di Puglia e la CSE. Nell’autunno del 2017 il Tar Molise respinse il ricorso della Di Biase Costruzioni che verrà poi ribaltato con il verdetto del Consiglio Di Stato che accoglie invece le ragioni della Db Costruzioni. La CSE allora impugna la sentenza chiedendo la revoca della stessa ma il ricorso viene giudicato inammissibile.